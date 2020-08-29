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عاجل.. السيسي يصل الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات القومية

كتب:

نرمين عفيفي
09:52 ص | السبت 29 أغسطس 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإسكندرية؛ لافتتاح مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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عاجل.. السيسي يفتتح مشروعات قومية في الإسكندرية اليوم