عاجل.. السيسي يصل الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات القومية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإسكندرية؛ لافتتاح مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.