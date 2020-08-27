السيسي يتفقد نماذج من السيارات الحديثة المصنعة محليا لكبرى الشركات

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من نماذج السيارات الحديثة لكبري الشركات العالمية والمصنعة محلياً والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيداً لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.

ويأتي في إطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، ولما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي كبير، وفي ذات الوقت يراعي تطبيق أرقي المواصفات الفنية التي تضمن جدارة أداء تلك المركبات.

جاء ذلك حسبما أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".