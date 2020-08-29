بدء فعاليات افتتاح السيسي لمشروعات بالإسكندرية بالذكر الحكيم

بدأ حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات قومية بالإسكندرية، بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ شريف السيد خليل.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.