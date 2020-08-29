القبض على المخطط لحرق المصحف في السويد وترحيله إلى الدنمارك

ذكرت وسائل إعلام سويدية أن سلطات السويد ألقت القبض على راسموس بالودان بالقرب من مدينة "مالمو" بعد دخوله البلاد للمشاركة في مسيرة لحرق نسخ من القرآن الكريم، حيث جرى ترحيله إلى الدنمارك.

جاء ذلك بالرغم من صدور قرار من قبل السلطات السويدية بحظر دخوله البلاد، لكن ألقي القبض عليه قرب "مالمو"، حيث انطلقت مسيرة لحرق نسخ من القرآن.

ويقود "بالودان" حزب هارد لاين أو النهج الثابت الدنماركي اليميني المتطرف المناهض للهجرة، وهو الرجل الذي اعتاد في أكثر من مرة حرق نسخ من القرآن الكريم، في خطوة تثير مشاعر الغضب لدى المسلمين.

وصرح متحدث باسم الشرطة السويدية، اليوم، بأن سلوكيات "بالودان" تشكل تهديدا للمجتمع في السويد، أونه سيخرق قانون البلاد.

وأعلنت الشرطة السويدية اندلاع أعمال عنف واحتجاجات في مدينة مالمو، أمس، في أعقاب "أعمال معادية للإسلام".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأضرموا النار في إطارات السيارات بعد أن أقدم أنصار اليمين المتطرف على إحراق نسخة من القرآن في المدينة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكدت الشرطة أنها تعمل على استعادة النظام والسيطرة على الأوضاع، لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن.

وشهدت المدينة مظاهرة لليمينيين المتطرفين بعد منع زعيم حزب "النهج الثابت" اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان من اجتماع مع أنصاره في مالمو ومنعه من دخول السويد عند الحدود.