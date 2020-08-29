السيسي يحذر من استمرار مخالفات البناء: يدمر الدولة.. أمامنا تحدي خطير

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أزمة التعدي على أراضي الدولة والبناء غير المخطط، موضحًا أنَّ نسبة تغطية الصرف الصحي بالمناطق الريفية زادت في عام 2020 بمقدار يتراوح ما بين 10% و15% عما كانت عليه في عام 2014، مشيرًا إلى أنَّ استمرار مخالفات البناء "يدمر الدولة المصرية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية: "الكلام اللي إحنا فيه محل نقاش وجدل كبير، وكتير من المواطنين متألمين من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص".

وتابع رئيس الجمهورية: "محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، ملهومش دعوة بيه، عشان محدش يزعل، وأنا مش طبيعتي معاكم كدة يا مصريين، قدامنا تحدي، بطلعه قدامكم وبقلكم إن التحدي ده خطير علينا، واستمرارنا عليه يدمر الدولة المصرية".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.