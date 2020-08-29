عاجل.. السيسي: لما شيلنا مساجد مخالفة كنا كارهين ولا علشان المصلحة؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه مع كل مشروع جديد تعمل الدولة على تنفيذه يظهر تشكيك من المغرضين، موضحًا "هتلاقوا ناس بتتكلم بشكل سلبي عن الإجراء اللي بنعمله، اللي هو هدفه مصلحة الكل"، مشددًا على أنَّ محور المحمودية يعطي حرية حركة كبيرة "ده المحور الرابع بالإسكندرية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية "المحور ده هيوصل للبحيرة، وكان في 30 مسجد وتعديات أخرى كثيرة والناس كانت بتقول بيهدوا المساجد والجوامع ومساجد ربنا.. هو إحنا بنهدها علشان كارهين ولا علشان مصلحة؟.. أهالي إسكندرية عرفوا وشافوا الكلام ده ".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.