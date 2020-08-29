أمين "الأعلى للآثار" يكشف كواليس عودة "توت عنخ آمون"

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كواليس عودة تمثال الملك الصغير توت عنخ آمون، لأرض الوطن، بعد رحلته الرابعة في المعارض العالمية، وآخرها بالولايات المتحدة.

وكان توقف عرض تمثال الملك الصغير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف وزيري، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن شوارع العالم كلها تزينت لاستقبال الملك الصغير توت عنخ آمون، لافتة إلى أن أول رحلة كانت في 2018 في لوس أنجلوس، وتجاوز عدد الزوار 800 ألف زائر، قبل انتقاله لباريس حيث وصل عدد الزوار لـ 1.4 مليون زائر، قبل انتقاله للندن، وتوقف العرض في مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا، مضيفًا: "رجوع الملك الصغير مرتبط بأزمة فيروس كورونا".

وأشار إلى أن 20 قطعة من مجموعة "توت" ستعرض في متحف الغردقة و10 أخرى في متحف شرم الشيخ، مؤقتا لحين افتتاح المتحف المصري الكبير، تحت عنوان "لأول مرة توت عنخ آمون في البحر الأحمر".