انقلاب سيارة نقل أموال تحمل 4 ملايين جنيه في الدقهلية

انقلبت سيارة نقل أموال وبداخلها 4 ملايين جنيه، مساء أمس علي طريق اليوسفية بني عبيد بمحافظة الدقهلية مما تسبب إلى إصابة مرافق قائد السيارة بجرح قطعي .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل أموال على طريق قرية "اليوسيفية - بنى عبيد" وإصابة مرافق قائد السيارة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان السيارة تحمل رقم "د ر ب 2985" تابعة لشركة نقل الأموال كما تبين إصابة مرافق قائد السيارة ويدعى "محمود ع.، 33 سنة ومقيم قرية "أويش الحجر" التابعة لمركز المنصورة، بجرح قطعي بكاحل القدم اليسرى.

وبسؤال قائد السيارة ويدعى "وليد ف. م.، 33 سنة ومقيم "السنطة" بمحافظة الغربية في محضر الشرطة، أكد أنه كان في طريقه من محافظة الشرقية إلى قرية "المحمودية" التابعة لمركز دكرنس لتغذية ماكينات الصرف الآلي بالنقود، وأن السيارة بها 4 ملايين جنيه حيث اختلت عجلة القيادة بيده عند مطلع كوبري اليوسيفية مما أدى إلى انقلاب السيارة.

جرى تأمين السيارة لحين قيام الشركة بتدبير سيارة أخرى وتم نقل الأموال إلهيا

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1987 إداري مركز شرطة بني عبيد لسنة 2020.