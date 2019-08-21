انقلبت سيارة نقل أموال اليوم، من أعلى كوبري سندوب العلوي، وبدون حدوث إصابات بشرية وتمكن ونش المرور من استعدالها.

تلقى اللواء فاضل عمار، من أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل أموال من أعلى كوبري سندوب.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث وإدارة مرور الدقهلية، وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم "986 و س ر" من أعلى كوبري سندوب العلوي.

واستدعت إدارة المرور الونش الخاص بها وتمكن من استعدال السيارة ولا يتسبب الحادث في حدوث إصابات بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.