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الملا: تراجع متوسط الاستهلاك السنوي للبنزين من 7 ملايين إلى 6.6 مليون

كتب:

شريف سليمان
11:22 ص | السبت 29 أغسطس 2020
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصافي تكرير البترول ومجمعات التصنيع بمحافظة الإسكندرية تغطي من مرسى مطروح غربًا وحتى دمياط شرقا مرورا بكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية.

وأضاف الملا خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية إحدى قلاع البترول في مصر، لأن فيها 6 مصافي تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات.

وتابع، أنه من خلال هذه المصافي تمد المحافظة 35% من احتياجات الجمهورية، من استهلاك البنزين والسولار، لافتًا إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي للبنزين في مصر يبلغ 7 ملايين طن، وبسبب جائحة كورونا حصل انخفاض في هذا المعدل وبلغ 6.6 ملايين طن.

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