الملا: استهلاك بنزين 92 و95 سيبلغ 60% قبل نهاية 2020

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه في عام 2016-2017 كان استهلاك البنزين 80 ذي الأوكتان المنخفض يمثل نحو 54% من حجم الاستهلاك، وفي هذا العام أصبح البنزين عالي الأوكتان "بنزين 92 و95" يمثل حوالي 55% من الاستهلاك.

وأضاف الملا خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "نشهد تطورًا خلال الشهور القليلة الماضية، بأن هذا المعدل يزيد وسوف يصل إلى 60% قبل نهاية هذا العام، وهو ما يتواكب مع حداثة محركات السيارات".

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.