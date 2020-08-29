مصرع 5 أشخاص ومحاصرة 4 آخرين إثر انهيار مطعم شمالي الصين
كتب:
(أ.ش.أ)
11:47 ص | السبت 29 أغسطس 2020
عناصر من الشرطة الصينية
لقى 5 أشخاص مصرعهم ومازال 4 أشخاص محاصرين، بعد انهيار مطعم، اليوم، في مدينة "لينفن" بمقاطعة "شانشي" شمال الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أن الحادث وقع حوالى الساعة 9:40 صباحا في محافظة "شيانجفن"، حيث أشارت التقديرات إلى أن 37 شخصا كانوا في المطعم المكون من طابقين وقت انهياره.
وأوضحت السلطات، أنه تم حتى الآن انتشال 33 شخصا بينهم 5 قتلى وشخص مصاب بإصابات خطيرة.
وواصل رجال البحث والإنقاذ البالغ عددهم 700 شخص عملهم في موقع الحادث.