ضبط طني أسماك فاسدة داخل محل في شبرا الخيمة

ضبطت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين وضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك بداخلها 2،250 طن أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي يستعد صاحبها لطرحها في الأسواق

جرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تفيد وجود صفقة أسماك فاسدة في ثلاجة بدائرة القسم ويعتزم صاحبها طرحها في الأسواق.

جرى عرض المعلومات على اللواء فخرالدين العربي، مدير الأمن، فكلف العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بسرعة ضبط الثلاجة وإحباط ترويج الكمية.

وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القليوبية والتموين إلى موقع المحل، حيث جرى ضبط الثلاجه وبداخلها 2,250 طن أسماك مدخنة وتبين أنها دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث "اللون والملمس والرائحة وفي حالة سيولة تامة" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.