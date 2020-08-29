الجزار: 174 مليار جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف منذ 2014

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ إجمالي الطاقات الاستيعابية بالنسبة للمياه بلغت 10.793 مليون متر مكعب وبالنسبة للصرف الصحي فإنها بلغت 6.6 مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية 124 مليار جنيه، مضافًا إليها 10 مليارات جنيه على مشروعات الإحلال والتجديد ووصلات منزلية ودعم وتمديد في جميع المحافظات إضافة إلى 40 مليار جنيه وهي مشروعات خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، أي أنَّه جرى إنفاق 174 مليار جنيه في آخر 6 سنوات.

وأضاف الجزار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أنَّه بنهاية العام المالي 20-21 ستصل نسبة محطات الصرف الصحي بالريف إلى 42.5% بدلًا من 37.5%، موضحًا أنَّ العوائد من هذا القطاع غير مباشرة تنعكس على صحة المواطن وصحة البيئة وتقديم بيئة عمرانية مناسبة، مبينًا أنَّ المشروعات التي جرى إنجازها منذ عام 2014 في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بلغت 131 مشروعًا لخدمة 51 مليون مواطن.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.