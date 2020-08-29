لندن: إجراءات إغلاق واسعة في إنجلترا حال حدوث موجة ثانية من كورونا

حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من أن انجلترا قد تواجه قيودا على مستوى البلاد، وإجراءات إغلاق محلية واسعة النطاق في حالة حدوث موجة ثانية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"هذا الشتاء.

وقال هانكوك، في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، نشرت اليوم، إنه في "أسوأ سيناريو معقول"، يمكن أن تجد بريطانيا نفسها في مواجهة ارتفاع كبير في حالات فيروس كورونا وتفشٍ سيء للإنفلونزا الموسمية، حيث يقضي الناس وقتا أطول في الأماكن المغلقة.

"هانكوك": عودة الأطفال إلى المدارس الأسبوع المقبل تشكل تحديا في وقف انتشار المرض

وأوضح الوزير البريطاني، أن الموجة الثانية من "كوفيد-19" من الممكن تجنبها لكن الأمر ليس سهلا، مشيرا إلى أن عودة الأطفال إلى المدارس الأسبوع المقبل تشكل تحديا في وقف انتشار المرض.

وأشار هانكوك إلى أن "هناك موجة ثانية نراها بوضوح في أجزاء أخرى من العالم إنه تهديد خطير للغاية. لكن حتى الآن في المملكة المتحدة، نجحنا في الحفاظ على عدد الحالات الجديدة ثابتا من خلال مزيج من الاختبار والتتبع وإجراءات الإغلاق المحلية".

وتابع المسؤول البريطاني قائلا، "الحالات ترتفع مرة أخرى، وعلينا استخدام إجراءات إغلاق محلية واسعة النطاق أو اتخاذ مزيد من الإجراءات الوطنية. نحن لا نستبعد ذلك، لكننا لا نريد رؤيته".

جدير بالذكر، أن بريطانيا هي الأكثر تضررا في أوروبا من جائحة كورونا المستجد من حيث إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس والذي بلغ 41477 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 331644 حالة، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة أمس الجمعة.