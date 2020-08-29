وزير الإسكان: 134 مليار جنيه تكلفة خطة 2050 لتحلية مياه البحر

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة اتجهت إلى تحلية مياه البحر ضمن الخطة التي تنتهجها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الجزار خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أن هذه الخطة تهدف إلى خدمة مياه الشرب، لافتًا إلى أنها ستستمر إلى عام 2050 وترتكز على 4 محاور، الأول توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادات السكانية الطبيعية والمستقبلية للتجمعات القائمة، والثاني توفير الاحتياجات المائية البديلة لنقل المياه لبعض المحافظات الساحلية سواء من طريق قنوات مفتوحة يؤدي إلى بخر الكثير من المياه، ولذلك فإن الخطة تستهدف تقليل عمليات نقل المياه والاكتفاء بالمياه المقابلة لهذه التجمعات.

وتابع، أن المحور الثالث يستهدف توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية عن طريق توسعة المحطات القائمة عند بعض الترع الحرجة للموازنة بين مياه الشرب واحتياجات الزراعة بأكبر قدر من التنسيق مع وزارة الري، لافتًا إلى أن المحور الرابع هو توفير الاحتياجات المطلوبة للتنمية العمرانية حتى عام 2050.

وأردف: "سننتج 6.4 ملايين متر مكعب مياه تحلية في اليوم بتكلفة 134 مليار جنيه لتحقيق هذه الكمية، وتكلفة التشغيل لمحطات التحلية ستبلغ 35 مليار جنيه سنويًا".

وأوضح، أن طاقة تحلية المياه في مصر لم تكن تتعدَ 80 ألف متر مكعب في اليوم الواحد خلال عام 2014، وهو ما جرى زيادته إلى أكثر من 800 ألف متر مكعب، وفي القريب العاجل ستصل مصر إلى 1.5 متر مكعب في اليوم.