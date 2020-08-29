التفاصيل الكاملة لتكليف خريجي 2020 بأداء الخدمة العامة

أصدَرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من1/10/2020، حيث يتمّ تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وترصد "الوطن" التفاصيل الكاملة لتكليف "الدفعة 95" بأداء الخدمة العامة:

شروط وأحكام التكليف

1- الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج​.

2- صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته.

3- يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية​.

إجراءات الحصول على الخدمة​

1- يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعي مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثاني، ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل (خريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من عام التخرج نفسه، خريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير).

2- يتمّ الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشئون الاجتماعية والتي تستقبل الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة

1- صورة الرقم القومي (صورتان).

2- صورة المؤهل الدراسي (صورتان).

3-صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور (صورتان).

4- 3 صور شخصية.

5- يستوفى الخريج نموذج (1خ ع) محدداً المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

6- يتمّ توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

7- يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسي من مسوغات التعيين.

مجالات التكليف

تشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات والبرامج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مثل:

1- حياة كريمة.

2- برنامج وعي وفرصة والمشروطية الصحية.

3- برنامج "2 كفاية".

4- لا أمية مع تكافل.

5- التأمينات الاجتماعية.

6- أطفال بلا مأوى.

7- رعاية الأيتام.

8- الأسر البديلة.

9- رعاية المسنين.

10- بنك ناصر.

11- محو الأمية.

12- تكافل وكرامة.

13-الأسر المنتجة.

14- التنمية الاجتماعية.

15- خدمات الطفولة والخدمات التعليمية.

16- النيابة الإدارية والنيابة العامة.