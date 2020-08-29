8.5 مليارات جنيه حصيلة جمارك بورسعيد والإسكندرية والدخيلة في يوليو

بلغت الحصيلة الجمركية خلال شهر يوليو الماضي نحو 8.5 مليارات جنيه، بالفروع الجمركية الرئيسية التابعة لمصلحة الجمارك المصرية بالإسكندرية وبورسعيد والدخيلة حتى 31 يوليو الماضي.

وبحسب التقارير الشهرية لمصلحة الجمارك المصرية، بلغ إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضي، نحو 3.5 مليارات و559 جنيها بعد الإفراج عن مشمول 12545 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "القمح، اللحوم، الذرة، الكيماويات، السكر، السيارات، وقطع الغيار"، والسلع الخاصة بجمرك الدخان.

و أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 683 مليونًا و153 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و874 مليونًا و72 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن جمارك "الدخيلة" و"السخنة" أفرجت عن مشمول 12 ألفًا و73 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال"، خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"، بلغت 571 مليونًا و892 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات نحو 2.8 مليار جنيه.

أما جمارك بورسعيد أعلنت الإفراج عن مشمول 6582 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "القمح، والبقول، والذرة، والسيارات، وقطع الغيار"، ومستلزمات الإنتاج، وكل البضائع العامة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يوليو الماضي، بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 354 مليونًا و465 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات مليار و866 مليونًا و648 ألف جنيه.