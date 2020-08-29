في ذكرى ميلاده: أعمال فنية جمعت بين مصطفى متولي والزعيم

صداقة فنية، جمعت بين الفنان عادل إمام، ومصطفى متولي، أثمر عنها تعاونًا فنيًا بدأ في ثمانينات القرن الماضي، حتى رحيل "متولي" في الألفية الجديدة.

لم تتوقف الصداقة بينهما عند المحطة الفنية التي تزيد عن 18 عملا فنيا، ولكن توطدت أواصرها، بارتباط مصطفى متولي بشقيقة الزعيم، وأطلق على أحد أبناءه اسم "عادل" تيمنًا بصديق عمره.

وفي ذكرى ميلاد الفنان مصطفى متولي، الذي يوافق مثل هذا اليوم 29 أغسطس من عام 1949، تستعرض "الوطن" أبرز الأعمال السينمائية التي شكلت ثنائيًا بين عادل إمام، وصديقه مصطفى متولي، منها "رسالة إلى الوالي، النمر والأنثي، عنتر شايل سيفه، مسجل خطر، رمضان فوق البركان، جزيرة الشيطان، المولد، حنفي الأبهة" بخلاف مسرحيات "الواد سيد الشغال، والزعيم"، ومسرحية "بودي جارد" التي توفي "متولي" خلال عرضها بشكل مفاجئ يوم 5 أغسطس عام 2000.

شمس الزناتي

مع عادل إمام، والمخرج سمير سيف، شارك مصطفى متولي، في فيلم شمس الزناتي، والذي جسد من خلاله شخصية سيد سبرتو، وهى الشخصية التي يستخدمها رواد السوشيال في "كوميكسات" على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام عبارة "دمي كله خمرة ياشيخ عتمان".

المنسي

"يا أخينا"، أحد المشاهد التي يستخدمها رواد السوشيال ميديا، عندما وجد عادل إمام "المنسي" نفسه في مأزق وانتهاء "الكبريت" الذي كان يحمله لتهديد أحدهم، ليفاجئه مصطفى متولي بإلقاء "ولاعة" له مصحوبة بعبارة "يا أخينا".

فيلم المنسي، تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة، بطولة يسرا، كرم مطاوع، أحمد راتب.

بخيت وعديلة

في فيلم بخيت وعديلة بجزئيه الأول والثاني، جسد مصطفى متولي، شخصية زعيم عصابة، يبحث عن عادل إمام، وشيرين "بخيت وعديلة "، من خلال سائق التاكسي المغلوب على أمره محمد هنيدي، الفيلم من إخراج نادر جلال، وتأليف لينين الرملي.

اللعب مع الكبار

خلال فيلم "اللعب مع الكبار" تأليف وحيد حامد، إخراج شريف عرفة، جسد مصطفى متولي، شخصية "الأسيوطي" ضابط الأمن الوطني، الذي يسعى لانتزاع الاعترافات من "حسن بهلول"، عادل إمام بطريقة فيها شدة وصلابة عن طريقة الضابط معتصم "حسين فهمي".

سلام ياصاحبي

في أحداث فيلم "سلام ياصاحبي" إخراج نادر جلال، وقصة صلاح فؤاد، جسد مصطفى متولي شخصية "المعلم بلاسي" أحد أفراد عصابة الملك الجيار "محمد الدفراوي" الذي يتسبب في وضع العراقيل أمام "مرزوق" عادل إمام و"بركات" سعيد صالح.

الإرهابي

وفي فيلم "الإرهابي" إخراج نادر جلال، وتأليف لينين الرملي، جسد مصطفى متولي شخصية "هاني" القبطي الذي يتعرف على عادل إمام الإرهابي دون أن يدرك هويته، الفيلم بطولة شيرين، إبراهيم يسري، مديحة يسري، حنان شوقي، وصلاح ذو الفقار.