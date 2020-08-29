الأمين العام للتعاون الإسلامي يدين استمرار هجمات الحوثيين
كتب:
الوطن
03:53 م | السبت 29 أغسطس 2020
يوسف بن أحمد العثيمين
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بشدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار ملغومة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وشدد العثيمين على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.