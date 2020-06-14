ملك ماليزيا يدعو أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية

دعا ملك ماليزيا عبدالله رعاية الدين، اليوم، حكومة بلاده إلى العمل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لنصرة القضية الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأعرب الملك عبدالله، في بيان، عن قلقه العميق إزاء اضطهاد الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعزم الاحتلال ضم أراض فلسطينية، مؤكدا دعم بلاده المستمر للقضية الفلسطينية.

وطلب ملك ماليزيا، من جميع الماليزيين الوقوف من أجل حقوق الفلسطينيين وحمايتها من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا مواصلة شعبه التمسك بمبادئ العدالة واحترام الآخرين ورفض أي شكل من أشكال العنف ضد الإنسانية.

وقال رعاية الدين، إن "النضال من أجل الحرية للفلسطينيين يمكن أن يتحقق إذا ما حصلوا على دعم مستمر لإقامة دولة مستقلة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".