وزير البترول: نستطيع توفير 22% من استهلاك مصر من البنزين

هنأ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهالي محافظة الأسكندرية على المشروعات القومية التي سيتم افتتاحها اليوم ومن ضمنها أحد المشروعات البترولية الخاصة بإضافة طاقات تكريرية للشركة الوطنية للتكرير والبتروكيماويات وهي أحدى الشركات الهامة المسؤولة عن إنتاج البنزين في جمهورية مصر العربية وتقع في الإسكندرية.

وأضاف الملا، أن المشروع اليوم سيضيف 90% من الكميات التي كان يشتغلها قبل ذلك وبالتالي سيصل إنتاجه نحو مليون ونص طن سنويا من البنزين ومعنى المليون ونصف طن هو أن هذه الشركة الموجودة في الإسكندرية تستطيع أن توفر 22% من استهلاك جمهورية مصر العربية من البنزين.

وأكد، أن المشروع تكلف 3.5 مليار جنيه وهو مشروع هام وذات موقع مهم في المحافظة ويؤكد على استمرار الدولة من خلال إستراتيجيتها في تحقيق الإكتفاء الذاتي من كل المنتجات ولا سيما البنزين، وأنه خلال السنتين أو 3 سنوات على الأكثر سيكون لدينا إكتفاء ذاتي كامل من البنزين.

وتابع، أنه في الفترة الأخيرة منذ عام 2016 كثفنا العمل في عمليات تنمية حقول الغاز المكتشفة وتم العمل أيضا على البحث عن المزيد من الاكتشافات وقد تم ذلك وكان من أشهرهم حقل ظهر الذي تم تنميته وتشغيله منذ نحو 3 سنوات ووصلنا بموجبه في عام 2018 للإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومن هنا بدأنا نعظم على هذه القدرة وبدأنا العمل على كون مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز ولاحقا سيكون لتداول البترول أيضا.