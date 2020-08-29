ليبيا تسجل 329 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، اليوم، تسجيل 329 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الإصابات بالوباء 12958حالة.

وأضاف المركز الليبي، اليوم، أنه جرى تسجيل 5 حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 231، وشفاء 23 حالة، مشيرا إلى أنه لا يزال 11394 حالة نشطًا، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية.

وعبرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول الخميس، عن قلقها من الانتشار السريع لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في ليبيا، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الاختبارات والقدرات الخاصة بالكشف عن العدوى، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف في بيان: "نشعر بالقلق من الانتشار السريع للفيروس في البلاد،" مضيفة: "بينما ازدادت الحالات الجديدة المسجلة بشكل كبير، لا يزال تتبع الأشخاص المخالطين للمرضى أمرًا صعبًا".