"الوفد": زيادة الاستثمارات في النفط سيحقق فائضا في الاستهلاك المحلي

ثمَّن مصطفى شحاته، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية خاصة بالبترول ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير بالاسكندرية، فيما يتعلق بالبناء المخالف والتعديات، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على تحذير المواطنين من الاستمرار في الأوضاع المخالفة والتني ستتسبب في نتائج وخيمة ستعم على الدولة والمواطن معا.

ولفت شحاته، في بيان، إلى أن البناء المخالف أصبح ظاهرة تؤرق الدولة المصرية، وتشكل خطورة بالغة على المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس وجه عدة رسائل سابقة بشأن حملات الإزالة التي تحدث الآن ومن ثم هناك سابق إنذار بما سيحدث، مطالبا جميع المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم المخالفة ودفع مبلغ جدية التصالح.

وأشار إلى أن زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات إنتاج البنزين والتي تصل إلى 7.5 مليار دولار، أي بما يعادل 120 مليار جنيه، سيساهم في تحقيق فائض لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، بجانب وفر للتصدير الخارجي.

وأشاد عضو الهيئة العليا للوفد، بسيطرة مصر في سياستها المالية على حجم الاقتراض والدين العام والخارجي رغم مرورها بجائحة فيروس كورونا والتي أثرت سلبا على عدد كبير من الدول إلا أن مصر بقيت في الحدود الآمنة بفضل السياسات المالية.