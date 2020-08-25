الرئيس السيسي يلتقي ملك الأردن في قمة ثلاثية بعمان اليوم

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ القمة الثلاثية التي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الأردنية عمان، تشهد لقاء الرئيس مع شقيقه ملك الأردن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أنّ قمة عمان تهدف للبناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق، في إطار آلية التعاون الثلاثي، إضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

وأشار إلى أنّ القمة بين مصر والأردن والعراق، تأتي في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولى جولاتها بالقاهرة في مارس 2019.