عرض حكاية "أمل حياتي" على dmc اليوم

يعرض اليوم على شاشة قنوات dmc، أولى حلقات حكاية "أمل حياتي" من ضمن حكايات مسلسل مسلسل "إلا أنا" الذي يضم 6 حكايات مختلفة.

حكاية "أمل حياتي" من بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

وتقدم الفنانة حنان مطاوع، الحكاية الثالثة والتي تحمل اسم "أمل حياتي"، وتجسد "حنان" في أحداث الحكاية، شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

سبق وتم عرض حكايتين على قناة dmc قبل شهر رمضان، هما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، نادية رشاد، وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، أحمد صفوت، طارق عبدالعزيز.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثًا حقيقية.

وبدأ تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "أمر شخصي" من بطولة شيري عادل، ويجري حاليا تحديد موعد بداية تصوير الحكاية الخامسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضي القمر" بطولة كندة علوش.