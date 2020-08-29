الجزار: عوائد المليارات المنفقة على ترعة المحمودية أكبر من المباشرة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحدث الرئيسي لدينا هو محمور المحمودية؛ وذلك يتم بالتنسيق المباشر بين وزارة الإسكان والمنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية.

وأضاف الجزار، أن وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بتمويل هذا المشروع وأيضا نحن نساهم في عملية التخطيط مع الشركاء، بالإضافة لذلك من خلال أحد الجهات داخل وزارة الإسكان وهي الهيئة العامة للتخطيط العمراني نحن نقوم بتخطيط المنطقة المحيطة بمحور العمرانية.

وتابع، أن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية هي الاستشاري للمشروع المكلف من المنطقة الشمالية العسكرية بالمحافظة، وأن مشروع مثل ترعة المحمودية وحجم المليارات التي تم إنفاقها عليه عوائده أكبر من العوائد المباشرة في خلق محور مروري تنموي هام على مستوى محافظة الإسكندرية يغير من نمط استعمالات الأراضي حول معظم مناطقه، لأن المناطق التي كان يمر فيها محور المحمودية معظمها كان فيها استخدامات صناعية ومخازن ومناطق لوجيستية وكل هذا يتغير بتطوير المحور وتكتسب الأرض قيمة كبيرة جدا ونستطيع أن نحول فيها الأنشطة إلى أنشطة أخرى ونتفاوض مع أصحاب هذه المصانع ومخازن والمناطق اللوجيستية وشركات قطاع الأعمال وإعطاؤهم الأراضي المناسبة في المدينة والمنطقة الصناعية في مدينة برج العرب لكي نغير من نمط الإستخدام داخل الكتلة السكنية الحالية لمحور المحمودية.