طوكيو وواشنطن: إدراج الجزر المتنازع عليها مع الصين بالمعاهدة الأمنية

أكد وزير الدفاع الياباني تارو كونو، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، إدراج قضية الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي والمُتنازع عليها بين بلاده والصين في المعاهدة الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، على موقعها الإلكتروني أن الوزيرين التقيا في جزيرة جوام الأمريكية، وناقشا قضية تلك الجزر التي تسميها اليابان جزر سينكاكو وتسميها الصين جزر دياويو.

يذكر أن اليابان منخرطة منذ فترة طويلة في صراع حدودي مع الصين على الجزر في بحر الصين الشرقي.