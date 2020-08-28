الكرملين يأسف لاستقالة رئيس وزراء اليابان

أعرب الكرملين، اليوم، عن أسفه لقرار شينزو آبي، ترك منصب رئيس وزراء اليابان، مشيدا بمساهمته في تطوير العلاقات الثنائية.

وقال السكرتير الصحفي للزعيم الروسي دميتري بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لقد قدم شينزو آبي مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الثنائية الروسية – اليابانية".

وأضاف بيسكوف، "نأمل أن يتبع خليفته مسار تطوير العلاقات الروسية اليابانية".

وأعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف أن موسكو تأمل بأن يحرز رئيس وزراء اليابان الجديد تقدما في مسألة توقيع معاهدة سلام مع روسيا.

وقال السيناتور الروسي "لعقود من الزمان، قدمت روسيا لليابان يد الصداقة وعرضت التوقيع على معاهدة سلام، غير أن جميع رؤساء الوزراء اليابانيين أصروا على عودة الكوريل (الجنوبية) كشرط للتوقيع عليها، وهذا أمر مستحيل".

وأضاف جاباروف "نتمنى أن يتعامل رئيس الوزراء الياباني أيا ما يكون مع روسيا كشريك كامل، يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق معه، وليس كإقليم يمكن انتزاع قطعة منه".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، رسميًا في وقت سابق اليوم عن استقالته بسبب تدهور حالته الصحية.