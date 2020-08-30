اليوم.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، صباح اليوم أذون خزانة أجل 91 و273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي أعلن أمس السبت أن صباح اليوم سيشهد تنفيذ طرحين الأول بقيمة 8 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوما بينما الطرح الثاني بقيمة 10 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 273 يوما.

كان المركزي أعلن طرح أذون خزانة الخميس الماضية بقيمة 19.5 مليار جنيه تضمن طرحين الأول بقيمة 9 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوما بينما الطرح الثاني بقيمة 10.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 364 يوما.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعهـا الماضي مطلع أغسطس الحالي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها و تعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.