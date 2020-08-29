السيرة الذاتية للسكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة القليوبية

أصدر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم السبت، قراراً بتصعيد المهندس علي يوسف أحمد محمد مصلح أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، إلى سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، لتميزه الإداري والفني ووصول المدينة إلى مستوى متقدم في ملفات التقنين والنظافة على مستوى المحافظة.

وحصل "يوسف" على بكالوريوس تعاون وإرشاد زراعي عام 1985، وتولى عدداً من الوظائف القيادية السابقة، حيث تولى رئيس قرية "بلصفورة" مركز سوهاج، ورئيس قرية "جزيرة شندويل"، ونائب رئيس مركز ومدينة جهينة لشئون القرى.

كما تولى أيضاً منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، قبل أن يتم تصعيده اليوم، إلى منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية.