السيرة الذاتية للسكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة القليوبية
كتب:
حسن صالح
02:40 م | السبت 29 أغسطس 2020
السكرتير المساعد الجديد بالقليوبية
أصدر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم السبت، قراراً بتصعيد المهندس علي يوسف أحمد محمد مصلح أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، إلى سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، لتميزه الإداري والفني ووصول المدينة إلى مستوى متقدم في ملفات التقنين والنظافة على مستوى المحافظة.
وحصل "يوسف" على بكالوريوس تعاون وإرشاد زراعي عام 1985، وتولى عدداً من الوظائف القيادية السابقة، حيث تولى رئيس قرية "بلصفورة" مركز سوهاج، ورئيس قرية "جزيرة شندويل"، ونائب رئيس مركز ومدينة جهينة لشئون القرى.
كما تولى أيضاً منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، قبل أن يتم تصعيده اليوم، إلى منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية.