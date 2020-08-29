تعرف على المؤهلات العليا التي لا تطبق عليها الخدمة العامة

قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخدمة العامة واجب وطني، وهي الكفة الثانية للخدمة العسكرية، وهي للبنات بصفة خاصة، وتطبق على الذكور المعفيين بشكل نهائي من الخدمة العسكرية، ولا يجوز الجمع بين خدمتين، وتطبق الخدمة العامة على كل المؤهلات، عدا الطبية منها لأن خريجيها مكلفين من قبل وزارة الصحة، وفي حال إلغاء تكليفهم من الوزارة، يؤدون الخدمة العامة، وهذه الكليات هي:

1-الطب البشري

2- طب الأسنان

3- العلاج الطبيعي

4- التمريض

5- الطب البيطري

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت قرارًا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبار من1/10/2020، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.