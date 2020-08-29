ترامب: حملتي الانتخابية تحمل روحا وحماسا أكثر من أي وقت مضى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن حملته الانتخابية تحمل روحا وحماسا أكثر من أي وقت مضى.

وجاء في التغريدة: "حملتي الانتخابية، على الرغم من كل الأخبار المزيفة والكتب المزيفة والتقارير المثيرة للشفقة المكتوبة عني وعنها، تحمل روحًا وحماسًا أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك حملة 2016 الرائعة والرائعة جدا"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

​وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح يوم أمس الجمعة، رسميا قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر للحزب الجمهوري في حديقة البيت الأبيض: "بكل فخر وامتنان أقبل ترشيح الحزب الجمهوري لي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية".

وأَضاف ترامب: "إذا منحنا السلطة لبايدن سيقوم المتطرفون بالحد من تمويل الشرطة ولن يكون أحد آمنا، إذا ما ترك الأمر للديمقراطيين سيصادرون أسلحتكم ويخرقون التعديل الثاني للدستور وتصبح دولتنا اشتراكية".