ترامب يصدر عفوا شاملا عن أمريكية تبنت قضيتها كيم كارداشيان

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عفوا شاملا عن أليس ماري جونسون، وهي من ولاية تنيسي، كان قد صدر ضدها حكم بالسجن مدى الحياة في جريمة مخدرات كانت الأولى لها.

وتبنت قضية "جونسون"، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم.

ووقع ترامب، الذي كان قد خفف الحكم على جونسون عام 2018 بعد أن قضت أكثر من 20 عاماً في السجن، قرار العفو خلال استقبالها في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب: "ننقل أليس جونسون من تخفيف العقوبة إلى العفو الشامل"، مضيفا: "أدت أليس عملًا مذهلًا منذ خروجها (من السجن)، وأوصت بأناس آخرين"، ربما يستحقون الرأفة أو العفو.

وانهمرت دموع جونسون، التي تحدثت في المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الأسبوع عن قرار تخفيف الحكم عليها، عندما أعلن الرئيس الأمريكي العفو الشامل.

وتدخلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان شخصيًا لدى ترامب، دفاعاً عن قضية جونسون.