مصرع بائعة سمك في مشاجرة بين تجار مخدرات بالدقهلية

لقيت بائعة سمك مصرعها بعد إصابتها برصاصة "طائشة"، في مشاجرة بين عدد من تجار المخدرات بقرية "العزيزة"، التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للقبض على المتهمين.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبدالباعث، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنزلة، بمصرع "منال محمد أبو الفرح"، ربة منزل، مقيمة بقرية "العزيزة"، إثر تعرضها لطلق ناري ناتج عن مشاجرة.

وبالفحص تبين أن المجني عليها تصادف وجودها بمكان المشاجرة لبيع الأسماك، فأصيبت بطلق ناري، وأن أحد المتهمين نقلها إلى المستشفى وفر هارباً، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد قليل من وصولها المستشفى.

وتوصلت التحريات أن المشاجرة نشبت بين 3 أشخاص في القرية، بسبب الخلاف على الإتجار في المخدرات، وتصادف تواجد المجني عليها في مكان تبادل إطلاق النار، مما أسفر عن إصابتها بأحد الأعيرة النارية أودى بحياتها، وتبين أن المشاجرة نشبت بين كل من "محمد أ."، وشهرته "الصلعة"، و"نسيم ع."، وشهرته "الجمبري"، و"حمادة ح."، واستخدموا خلالها الأسلحة النارية.

وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وعبر عدد من أهالي القرية عن حزنهم لوفاة المجني عليها، مطالبين بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاج "أم توفيق رواج"، و"نطالب بحق أم توفيق رواج"، و"عايزين حق أمنا".