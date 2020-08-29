قافلة طبية لمبادرة "طاقة نور" في 15 قرية بسوهاج

أعلن محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، اليوم، عن انطلاق أعمال قافلة طبية لعلاج أمراض العيون والشبكية، لتقديم خدماتها المجانية للمواطنين، فى 15 قرية بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن القافلة الطبية ستسمر حتى يوم الثلاثاء 8 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "طاقة نور"، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، وتحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة بالمحافظة.

ووجه "الفقي" أجهزة المحافظة بتقديم الدعم الكامل للقافلة، حتى يمكن الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتقديم الخدمات المختلفة من كشف وإجراء عمليات جراحية للعيون بالمجان، لافتاً إلى ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مشيداً بالمبادرة والقائمين عليها من مؤسسة صناع الخير للتنمية، مشيرا إلى أهمية دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة والمحافظة، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، مصطفى زمزم، أن القافلة بدأت أعمالها اليوم السبت 29 أغسطس، في قريتي "برخيل" و"الحرجة قبلي"، بمركز البلينا، ثم تنتقل غداً الأحد إلى قريتي "أبو بكر الصديق" و"علي بن أبي طالب"، وتنطلق الاثنين في قريتي "عنيبس" و"نزلة علي"، بمركز جهينة، وتستكمل القافلة أعمالها في قرى "بني حرب" و"الصفيحة" و"الشيخ رحومة"، بمركز طهطا يوم الثلاثاء، وتنتقل يوم الأربعاء إلى قرية "بناويط" بالمراغة.

وأضاف أن القافلة تقوم بإجراء العمليات الجراحية يومي الخميس والجمعة القادمين، ثم تستأنف أعمالها في الكشف على المواطنين يوم السبت 5 سبتمبر بقريتي "فاوجلي" و"الفراسية"، بمركز ساقلتة، وتستكمل الأحد في قرى "أم دومة" و"البالدوير" و"الحسامدة"، بمركز طما، وتختتم القافلة أعمالها يومي الاثنين والثلاثاء، بإجراء العمليات الجراحية للمرضى بالمجان.