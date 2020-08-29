مجلس الأمن يجدد تفويض قوة اليونيفيل في لبنان عاما ويخفض عددها

جدد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لعام واحد، وخفض عدد هذه القوة، مطالبًا بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم.

وقالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني الذي يبث من نيويورك، أن المجلس تبنى بإجماع أعضائه الـ 15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته فرنسا، ونص القرار على أنّه "إقرارًا منه بأن (قوة) اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين" فإن المجلس "يقرر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفًا"، والتجديد لها في لبنان لسنة إضافية جديدة.