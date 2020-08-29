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اتحاد الكرة يحسم مصير إحالة ساسي إلى لجنة الانضباط

كتب:

إبراهيم منصور
05:12 م | السبت 29 أغسطس 2020
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي

رد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، على عدم إحالة فرجانى ساسي لاعب الزمالك، للجنة الانضباط باتحاد الكرة، على خلفية تصريحاته الهجومية ضد الحكام، عقب تعادل الفريق الأبيض مع نادي مصر بالجولة العشرين لمسابقة الدوري.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريح لـ"الوطن سبورت": "التصريحات طالما لم يتم توثيقها أو إثباتها، لا مجال لتوقيع عقوبة ضد اللاعب، لكن إذا ثبت إدلاء اللاعب بتصريحات موثقة في التليفزيون سيتم معاقبته، وفقا للائحة لجنة الانضباط والأخلاق".

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