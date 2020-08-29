"مذبحة كفر الدوار": المتهم ترك سلسلة فضية في مسرح الجريمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مذبحة كفر الدوار، إن تحريات الشرطة أكدت أن مرتكب الواقعة هو نجل عم المجني عليها، فأمرت بضبطه لاستجوابه، وأرشد الشرطة عن سلاح الجريمة (سكين)، الذي عُثر عالقًا به آثار دموية.

وأشارت النيابة، إلى العثور على "سلسلة فضية"، بمسرح الجريمة، وأقرَّ المتهم أنها مِلكه، وأنه فقدها خلال ارتكابه الواقعة.

وأقرَّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة وقتله المجني عليهم "الأم وطفليها" إثرَ مشادَّة بينه وبين المجني عليها لمحاولته التعدي عليها، إذ قتلها وقتل نجلَيْها بعدما رأياه يرتكب جريمته، وقد أجرى المتهم محاكاة لكيفية ارتكاب جريمته خلال معاينة تصويرية أجرتها النيابة العامة بمسرح الجريمة.

وأرسلت النيابة العامة إلى الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية كاميراتِ مراقبة خاصة بحانوت مطلٍّ على العقار محل الجريمة؛ لتفريغه بيانًا لما فيه من لقطات تُفيد التحقيقات.