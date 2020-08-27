"راودها عن نفسها وعندما رفضت ذبحها".. ابن العم وراء جريمة كفر الدوار

نجحت أجهزة الأمن في التوصل لمرتكب واقعة جريمة كفر الدوار التي راح ضحيتها سيدة وطفليها التوأم، بعد العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم بحى منشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتبين من خلال الفحص ورصد المشاهدات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم "الأم" والذي يعمل سائقا، وكان يقوم بمساعدتها فى ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفرا هاربا.

وأكدت مصادر أمنية أن جهات التحقيق تمكنت من تحديد هوية المتهم وتم ضبطه وجارى مناقشته حول ملابسات الواقعة.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى ضباط مباحث مركز كفر الدوار، بوقوع مذبحة في حي منشية النصر بكفر الدوار، بعدما عثر الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة، لأم وطفليها التوأم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وحصلت "الوطن"، على أسماء الضحايا، وهم "ياسمين ع.م"، 23 عاما، و"على ا.م"، 3 أعوام، و"محمد ا.م"، 3 أعوام، وجميعهم مقيمون داخل منزلهم بمنشية النصر.