"السجيني": التعديات على أراضي الدولة أصبحت أمرا غير مقبول

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديات على أراضي الدولة أصبحت أمرًا غير مقبول من قبل القيادة السياسية لما تسببه من مشكلات عدة على أراض الزراعية وأراضي الدولة على حد سواء.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل الكثير من الرسائل لمختلف القطاعات المصرية، أهمها تشكيل الوعي لدى الجميع عن الأضرار العائدة على مصر بسبب البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة أو البناء بالمناطق غير المخططة لها، موضحا أن حديث الرئيس السيسي عن خطر مخالفات البناء يتوافق مع رأي مجلس النواب وهو حديث وطن ورؤي القيادة السياسية.

وأكد أن هناك مسؤولية على كاهل المحافظين ورؤساء الأحياء ولكل من له اختصاص تنفيذي لمواجهة مثل تلك الأزمات بالتعدي على أراضي الدولة، وسيتم تقنين الأمر ومن ثم طرح أطروحات جديدة للأراضي بعد التخطيط لها، مشيرا إلى أن الرئيس أرسل رسالة طمأنينة للمجتمع المتخصص بتلك الأعمال الإنشائية بأن الدولة لم تنساه ولكن الأراضي سيتم طرحها بعد تخطيطها بشكل علمي ومدروس، حيث إن البناء غير المخطط له ينتج عنه آثار سلبية تؤثر على مستقبل الوطن.