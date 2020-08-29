أستاذ تخطيط: الدولة تتبنى استراتيجية قومية للحفاظ على الرقعة الزراعية

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية قومية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لا سيما أنه مصر دولة زراعية بالأساس وفي نفس الوقت الانتقال بمصر إلى دولة حضارية بعد أن اتسمت مدن كثيرة بالعشوائية، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "Extra news".

وأضاف "هاشم" أن تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ خرسانية يضر بالأمن القومي، ويؤثر على الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أن السكان كانوا يشغلون نسبة 4.5 من مساحة مصر، والدولة تستهدف خلخلة السكان من هذه النسبة لتصل لـ9% بحلول عام 2030، مطالبًا باصطفاف الشعب خلف الدولة للنهوض بمصر.

ووصف أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ما يحدث من خلال جملة من التشريعات الهامة التي أقرها مجلس النواب، مثل قانون البناء الموحد، قانون مخالفات البناء، بأنها قوانين رادعة للحفاظ على مصر من التحول للعشوائية التي تحاول الدولة القضاء عليها، كما أن هناك محاولات قبل 2010 للقضاء على العشوائيات لكنها لم تنجح بسبب البناء على الأراضي الزراعية.