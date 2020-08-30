مدير "إعلام القليوبية" يهنىء أبناء المحافظة بالعيد القومي 152

هنأ الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء فخر الدين العربي مدير الأمن والقيادات والتنفيذية والشعبية والسياسية وأهالي المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ 152 لمحافظة القليوبية والذي يواكب 30 أغسطس من كل عام وهو يمثل ذكرى افتتاح القناطر الخيرية عام 1868.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية في تصريحات صحفية اليوم، استمرار مسيرة العطاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ومتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات القومية التى يجرى تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وناشد الدكتور رمضان عرفة أبناء محافظة القليوبية بضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لنعبر بمصرنا الغالية إلى المستقبل المشرق في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية المعقدة والبالغة الصعوبة.