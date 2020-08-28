مياه القليوبية: اافتتاح حزمة من المشروعات تزامناً مع العيد القومي

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة لخدمة المواطنين في قرى ومدن المحافظة لتوفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن.

وأكد الانتهاء من محطة مياه سرياقوس المرشحه بطاقه انتاجيه 145 الف م3/يوم بتكلفه 380 مليون جنيه، مشروع محطة مياه مرصفا "معالجة الحديد ومنجنيز"بتكلفة 60 مليون جنيه وأشار إلى الانتهاء من أعمال مشروع صرف صحي كريستال عصفور"ام بيومى" بشبرا الخيمة بتكلفه54.5 مليون، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالوحايشة بتكلفه 50 مليون جنيه ،محطة رفع وخط طرد بقرية الناصريه بتكلفه 19.5 مليون جنيه، محطة رفع صرف صحي الحصه بتكلفه 212 مليون جنيه ومحطة رفع السفاينه والغزاويه بتكلفه 25.5 مليون، ومشروع الصرف الصحي بقرى مرصفا وكفر العرب بتكلفه 66 مليون جنيه.

وأوضح أنه جارِ الانتهاء من محطة مياه شبرا شهاب " معالجة الحديد ومنجنيز " بتكلفه 30 مليون ،توسعات محطة مياه العبادله "المرحله الثانيه " بتكلفه 97 مليون وتوسعات محطة عرب جهينة المرشحه بشبين القناطر بتكلفه 115 مليون جنيه، وكذا محطة الصرف الصحى معالجة اجهورالصغرى بتكلفه 185مليون، استكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفه 36 مليون ،توسعات محطة معالجه الصرف الصحي للمرحله الثالثة بسسل بتكلفه 340 مليون وتوسعات محطة معالجه الصرف الصحي بشركس 64.8 مليون جنيه.

وأضاف أنه في إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة 47 مليون جنيه، وتم تنفيذ اعمال احلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة 50مليون جنيه وذلك خلال العام المالي 2019/2020، كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات احلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، وجارِ الآن أعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.