الفقي: المصريون يقيمون على 7% من المساحة.. والمدن الجديدة شرايين أمل

قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن مخالفات البناء التي يتصدى لها الرئيس السيسي قضية قديمة منذ 40 عامًا وسببها الزيادة السكانية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تزداد سنويا بين 2 و2.5 مليون نسمة.

وأكد أنه تم عمل مدن جديدة بها كل الخدمات والمرافق، ومدن صناعية ومدارس وغيره، وطرق جديدة لتكون مدن عمرانية متكاملة.

وأضاف مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن 7% فقط من مساحة مصر مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن المدن الجديدة التي تنشأها الدولة شرايين أمل جديدة نحو مستقبل أفضل.

وأوضح مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن مصر الدولة الوحيدة في قارة إفريقيا بها معدل النمو إيجابي، بسبب الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، مؤكدا أن بين 30 دولة عالمية لم يتأثر التصنيف الائتماني لها .