"هندسة طنطا": المدن والطرق الجديدة ستعيد المظهر الحضاري للشارع

تحدث الدكتور محمود زكي عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، عن إعادة المظهر الحضاري للشارع المصري، قائلًا: إن الوضع الراهن الآن في الشارع، ليس وليد اليوم، مشددًا على أنه نتيجة لتراكم عشرات السنوات، بدايةً من فترة السبعينيات، وهجرة عدد كبير من سكان المحافظات المحيطة لمحافظة القاهرة، للحصول على الخدمات.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن آخر 20 سنة شهدت زيادة كبيرة في محافظة القاهرة، بسبب الهجرة إليها، كما تزايد عدد السيارات، وارتفع مستوى المعيشة، ما أدى إلى تكدس عدد السيارات.

وأشار، إلى أن المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة خارج الحيز العمراني للقاهرة الكبرى، سحب عدد كبير من السكان خارجها، وهو ما سيؤدي إلى خلخلة وسط القاهرة، التي أصبحت مكتظة بعدد هائل من السكان، مشيرًا إلى أن العاصمة من أكثر مدن العالم ازدحاما.

وأردف، أنه جرى وضع المزيد من التشريعات والضرب بيد من حديد على التجاوزات البنائية، وهو ما سيوقف حركة البناء العشوائي، مشيدًا بمشروعات مكافحة العشوائيات ونقل القاطنين فيها إلى مناطق أكثر رقيًا، بالإضافة إلى الطرق الجديدة والكباري.