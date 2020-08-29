صدام بين رمضان صبحي ومسئولي بيراميدز

رفض مسئولو بيراميدز، طلب رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بالحصول على ترضية مالية، خلاف قيمة عقده مع النادي السماوي بالموسم الجديد، بعد خسائره المالية التي تعرض لها بسبب تراجع بعض الشركات، عن إتمام تعاقدها معه، بسبب تركه الأهلي بعد انتهاء إعارته وتفضيله الانتقال إلى بيراميدز.

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة: "رمضان صبحي، طلب من ممدوح عيد، المدير التنفيذي التنفيذي لنادي بيراميدز، حصوله على ترضية مالية، خلاف قيمة عقده مع النادي، بعد الخسائر المالية التي تعرض لها بسبب فسخ تعاقده مع إحدى شركات الاتصالات، وأخرى شركة مأكولات البطاطس المشهورة في السوق المصري، بسبب تركه الأهلي من أجل بيراميدز".

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