صبحي عن تقديم مسلسل "أحمد زكي": أتمنى محمد رمضان ميعملهوش ويفشل

قال الفنان محمد صبحي، إنّه لا يرفض تقديم مسلسل تلفزيوني يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، ولا يقبل حق الرفض، موضحا: "لما اتسألت قولت إنه أحمد زكي نفسه لما عمل عبدالحليم حافظ كنت ضده، رغم إنّه كان عبقري في عبدالناصر وفي السادات".

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، على شاشة القناة الأولى المصرية: "قولت إني مش شايف مين يجسد شخصية الفنان أحمد زكي، وقولت اللي عاوز يجسد شخصية فنان يستنى بعد 50 سنة، عشان الجمهور لما يلاقي ممثل بيعمل الدور ده يبقى فاهم، لكن شوفت ممثل له طبيعة معينة وشكل معين وطريقة تمثيل معينة وشكل معين، ومينفعش نختار بالشكل بس".

وزاد: "أتمنى محمد رمضان ميعملش ده ويفشل، وأتمنى صورة أحمد زكي متتهزش عند المشاهد، لأنه الجهمور شايله أعمال كبيرة جدا".

وتابع صبحي أنّ الفنان أحمد زكي له تركيبة شخصية عند وجدان المشاهد: "هو إنسان معندهوش حاجة تانية غير الفن، أحمد زكي اتوفى وهو معندهوش فلوس، أحمد زكي مكانش بيشتغل عشان الفلوس، أحمد زكي بالعافية عنده عربية، لما يبقى في وجدان الناس محمد رمضان بيعمل نوعية من المسلسلات والأكشن والغنا، وراجل خلى الجمهور يشوف بيته والـ4 عربيات، المشاهد هيقول أحمد زكي مش كدا، وعشان كدا أفضل يفضل أحمد زكي يظل عند الجمهور بعظمته وجماله، وأحمد زكي مكانش في حياته حاجة تانية عشان نحولها لسيناريو، وحياته آكل شارب نايم، اتجوز وطلق كله، كان في الفن وما يقدمه أهم حاجة في مذكراته فنه، ولازم يكون في حرص شديد جدا".