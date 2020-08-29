افتتاح معرض "الخطوط السوداء" بجاليري بيكاسو .. 8 سبتمبر

يحتفل جاليري بيكاسو بالزمالك، بالمعرض الأول للفنان التشكيلي الشاب ياسر نصر تحت عنوان "الخطوط السوداء" وذلك في السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

وقال ياسر نصر لـ "الوطن" يضم المعرض لوحة متنوعة المقاسات، استخدمت فيها خامة ألوان الزيت، وتتميز اللوحات بالخطوط السوداء كقاسم مشترك وأساسي بين جميع الأعمال.

يشار إلى أن ياسر نصر فنان تشكيلي مواليد 1988 تلقى تعليمه في كلية "لاتروب" ملبورن أستراليا، و شارك بعدد من المعارض الفنية هناك.