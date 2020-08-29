يصل لـ 2 مليون جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري للعاملين بالهيئات الحكومية، وهيئات القطاع العام، والأعمال العام القرض الشخصي والذي يصل قميته إلى 2 مليون جنيها.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة للقرض الشخصي، قيمته، ضوابط الحصول عليه، وفقا لما حدده البنك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مدة القرض الشخصي من البنك الأهلي

ـ تصل المدة إلى 12 عام.

قيمة القرض الشخصي من البنك الأهلي

ـ تصل قيمة القرض الشخصي إلى مليون ونصف في حالة كان القرض بضمان تحويل المرتب.

ـ وتصل القيمة إلى 2 مليون جنيها في حالة كان القرض بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

ضوابط الحصول على القرض الشخصي من البنك الأهلي

ـ خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

ـ تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

ـ آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.